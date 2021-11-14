ما مواعيد عرض مسلسل «ضل راجل» بطولة ياسر جلال على «cbc»

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يبحث عشاق الدراما المصرية عن مواعيد عرض مسلسل «ضل راجل» للنجم ياسر جلال على فضائية قناة «Cbc»، وذلك بعد أن حقق نجاحًا واسعًا ولاقى ردود فعل إيجابية أثناء عرض بالموسم الرمضاني المنقضي 2021.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل «ضل راجل» للنجم ياسر جلال على فضائية قناة «Cbc»

عرض ضل راجل للفنان ياسر جلال

تبدأ قناة «cbc» في عرض مسلسل «ضل راجل» على شاشتها في تمام الساعة 7 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11 صباحًا.

كما يعرض على قناة «cbc دراما» الساعة 10 مساءً والإعادة 9 صباحًا والساعة 2 مساء، وذلك بعد العرض الأول للعمل في شهر رمضان الماضى على قناة «الحياة».

أبطال مسلسل ضل راجل

مسلسل «ضل راجل» تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل ضل راجل

وكان مسلسل «ضل راجل» قد ناقش عددًا من القضايا المهمة، منها الزواج السري للفتيات من خلال قصة الطالبة شهد، التي قدمت شخصيتها رنا رئيس، ابنة مدرس التربية الرياضية «جلال»، الذي لعب دوره الفنان «ياسر جلال»، حيث يعتدي أبناء الطبقة الغنية على ابنته شهد، ويحاولون إجهاضها بعد حملها من خلال سحلها وضربها، مما يدفعه لمحاولة الانتقام من كل المشاركين في هذه الجريمة خلال أحداث المسلسل.

ياسر جلال يدخل عالم المسلسلات الالكترونية بمسلسل الديب

من ناحية أخرى، فاجىء الفنان ياسر جلال جمهوره بدخوله لعالم المسلسلات الإلكترونية وذلك من خلال تقديم مسلسل «الديب»، والذي من المقرر عرضه على منصة watch it الرقمية بعد الانتهاء من تصويره خلال الأيام المقبلة.

يعد مسلسل «الديب» أولى أعمال ياسر جلال الرقمية، ويتكون العمل من 8 حلقات فقط، تم الانتهاء من تصوير جزء كبير منه، على أن يستأنف تصوير الجزء الباقي خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتولى التصدى لها، وهو من تأليف عمر عبد الحليم.