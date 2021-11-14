حادث مروع يتسبب في إصابة 13 شخصًا في حدائق الأهرام

/661153/حادث-مروع-يتسبب-في-إصابة 13-شخصا-في-حدائق-الأهرام

شهد طريق حدائق الأهرام أمام البوابة 3 اتجاه الفيوم، اليوم الأحد، إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم مروع بين سيارتي ميكروباص على طريق حدائق الأهرام

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من الخدمات الأمنية مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بحدائق الأهرام أمام البوابة 3 اتجاه الفيوم.

سيارات الإسعاف

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأتضح إصابة 13 شخصا، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق أخر اليوم شهد طريق الفيوم الصحراوى، إصابة 11 شخصا، نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابون إلي المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.