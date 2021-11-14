/661155/عمار-حمدي-ينتظم-في-التدريبات-الجماعية-للأهلى

انتظم عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اللاعب قد غادر ودية منية سمنود أمس متأثرا بإصابته في قصبة القدم. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزية اللاعب بعد خضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران أثبت سلامته.

وفاز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.