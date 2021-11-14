موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

/661157/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الأهلي-استعدادا-لمباراة-المقاولون-العرب

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز أمام المقاولون العرب.

وفاز الأهلي على منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

أليو ديانج

حصل أليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من الدوري المصري، بعدما قدم مباراة أكثر من رائعة أمام الزمالك.

وكانت رابطة الأندية أعطت ديانج أفضل لاعب بالجولة الثالثة، بعدما حصدها في الأسبوع الأول بيرسي تاو والثاني حمدي فتحي ليكون لاعبي الأهلي هم من حصدوا جائزة لاعب الجولة في أول 3 أسابيع.