/661165/بعد-إيقافه-عمر-كمال-يدعو-لحسن-شاكوش-من-أمام-الكعبة-ربنا-يحنن-القلوب-عليك

حرص مطرب المهرجانات عمر كمال على دعم صديقه حسن شاكوش في أزمة إيقافه، وذلك من خلال الدعاء له من أمام الكعبة أثناء تأديته مناسك الحج.

دوت الخليج يرصد دعم مطرب المهرجانات عمر كمال لزميله حسن شاكوش في أزمته الأخيرة.

عمر كمال يدعو لحسن شاكوش

وقال كمال في الفيديو: "شاكوش يا حبيبي، ربنا يفكها عليك يا حبيبي يا رب، وترجع تانى يا حبيبى وربنا يديك برزق أخواتك وأمك يا حبيبي اللي بتحبك وتنول دعواتها ويحنن كل القلوب عليك يا حبيبي"

وتابع: "وترجع أحسن من الأول، عشان أنت طيب وتستأهل كل خير وفيك شيء لله، وأنا أكتر واحد عارف ده، بدعيلك كتير والله يا حبيبي، ربنا يهديك بنعمته وبستره عليك يا رب، وما يشمتش فيك حد أبدًا ويديم نعمته و ستره عليك و عليا إن شاء الله".

إنهاء مسيرة شاكوش الفنية

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حسم الجدل المثار حول مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش بعد أن أعلن الأخير استعداده لطرح أغنية جديدة مع زميله مطرب المهرجان عمر كمال.

وقال هاني شاكر خلال برنامج Et بالعربي: “الغلط اللي غلطه ده انا و كل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تمامًا ونهائي بدون رجعة لأن احنا مش ناقصين في الوسط الفني هذه النوعية الغريبة من الفن.. بناقص حسن شاكوش”.

وأضاف هاني شاكر، مشيرا إلى أن جراءة حسن شاكوش فاقت توقعه: “المشكلة كبيرة وخطيرة للغاية ولم تحدث على مسرح أي فنان مصري أو عربي مضيفا "ميصحش أطلع أغنية أغنية إباحية على المسرح وأخلي الجمهور يشاركني وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى وهي فئة الطبالين".

قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

وأوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

حسن شاكوش يتحدى النقابة معلنا تعاونه مع عمر كمال في أغنية جديدة

وكشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة، وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي. لللجمهور.