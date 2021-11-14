/661169/بمشاركة-النائب-أحمد-ديابحقوق-إنسان-الشيوخ-تواصل-مناقشة-مشروع-قانون-حقوق-المسنين

بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، والذي أحيل من مجلس النواب إلى الشيوخ في الجلسات السابقة حيث يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عددًا من الحقوق والالتزامات التي تمنحها الدولة لكبار السن، لاسيما في ظل الإشكاليات الأخيرة التي تعرضوا إليها.

دوت الخليج جاء ذلك بمشاركة واسعة من اللجان النوعية المختلفة بالمجلس وبمشاركة النائب أحمد دياب ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة، حيث وفقا لمشروع القانون تضمن الباب الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين بأن تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بمشاركة النائب أحمد دياب..حقوق إنسان الشيوخ تواصل مناقشة مشروع قانون «حقوق المسنين» كما تضمن مشروع القانون وضع برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها؛ بما يكفل لهم حياة كريمة ويشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم؛ لتمثل خدمة وميزة جديدة تضاف لباقي الخدمات التي يشتمل عليها مشروع القانون.

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