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صور.. رواد 2030 يشارك فى ملتقى شغلنى التوظيفى للسيدات

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أحمد عبد الحافظ 2021-11-14 11:29 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى ملتقى شغلنى التوظيفى، والذى يعد أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات فى مصر، والمقام بمقر الجريك كامبس "الحرم اليونانى" بهدف تسهيل وصول السيدات للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها فى سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادى فى مصر.

وشهد جناح رواد 2030 الذى تم تخصيصه للرد على كل استفسارات المشاركات فى الملتقى والتسجيل فى حملة المليون ريادى إقبالًا كبيرًا، من مختلف الأعمار السنية للسيدات.

وأشادت المشاركات فى الملتقى بمشروع رواد 2030 وبحملة المليون ريادى، حيث أشارت المشاركات إلى أن فكرة مشروع رواد 2030 مبتكرة، مشيدات بالخدمات التى يقدمها المشروع مثل "عيادات الأعمال" التى تساعد أصحاب الشركات الناشئة، ومساندتهم فى الاستمرار فى السوق من خلال التوجيهات والاستشارات التى تقدمها عيادة الأعمال.

كما أفادت السيدات المشاركات أن نساء مصر فى أشد الحاجة لحملة المليون ريادى، وأن الكثير من السيدات لديهن أفكار جيدة وتحتاجن إلى من يشجعهن ويطور أفكارهن على أسس علمية فى مجال ريادة الأعمال، وأن الحملة ستعطى ثقة كبيرة للمرأة المصرية وتجعلها تخلق لنفسها فرصة عمل تؤمن بها حياتها ومستقبلها وتصبح مستقلة ماديًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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