الرعاية الصحية تطلق جوائزها السنوية للتميز

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن فتح باب الترشح للحصول على جوائز التميز السنوية لعام 2021، والتى تقدمها الهيئة للعاملين بشكل دورى لأصحاب الآداء المتميز، احتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للقوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة.





وكشفت هيئة الرعاية الصحية، عن تفاصيل الجوائز عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، لافتة أن النسخة الثانية من جوائز التميز السنوية للهيئة لهذا العام تشمل (7) جوائز تقدمها الهيئة للمتميزين طوال عام 2021، لافتة أن الترشح متاح لكافة العاملين سواء بالمقر الرئيسى للهيئة أو بفروعها أو بالمنشآت الصحية التابعة لها بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وأضافت الهيئة، فى بيانن أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية وأسماء الحاصلين عن الجوائز السبعة للتميز، تزامنا مع احتفال الهيئة بـ«الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية» والذى سيتم إطلاقه هذا العام تحت شعار ( فلنبن معا مستقبل صحة مصر)، نهاية نوفمبر الجارى.

وأوضح البيان أنه يحق لكافة العاملين الترشح لجائزة «الإبداع»، والتى تمنح لصاحب المبادرة والفكرة الأكثر تميزا والتى كان لها مردود إيجابى على العمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو جائزة «أفضل متطوع»، والتى تمنح للمتطوع الذى قدم آداء الاستثنائى للارتقاء بمستوى العمل، أو جائزة «أفضل موظف»، وتمنح للموظف الذى أثبت تميزا فى تحقيق رضاء المنتفعين وكان قدوة حسنة لأقرانه خلال عام 2021.

وتابع: تمنح جائزة «بطل العام»، لمن قدم مساهمة بطولية فعالة فى تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين خلال العام، وجائزة «قائد المستقبل»، ستمنح لصاحب التأثير الملموس وصاحب الحلول الإبداعية وذلك للعاملين فى الفئة العمرية 25- 40 عام، أما جائزة «أفضل فريق»، فيتم منحها للفريق الأكثر ابتكارا ومحافظة على العمل بروح الفريق، وأخيرا جائزة «أفضل منشأة»، وسيتم منحها للمنشأة التى حصلت على أعلى نسبة من رضاء المنتفعين.

كما نوهت الهيئة إلأى فتح باب التقدم لمدة 7 أيام من تاريخه، للترشح للحصول على أحد الجوائز السالف ذكرها، وذلك من خلال الدخول والتسجيل عبر الرابط التالى http://shorturl.at/dfzSU، وذلك بشرط أن يكون المرشح للحصول على أحد الجوائز السالف ذكرها، من العاملين بالهيئة ممن أتم عاما ميلاديا على الأقل، بالعمل ضمن القوى البشرية سواء بالمقر الرئيسى للهيئة، أو فروعها، أو المنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات الثلاث، كما أجازت الهيئة أن يرشح المتقدم نفسه أو أحد زملاءه أو فريقه أو المنشأة التابع لها، للحصول على أحد الجوائز السالف ذكرها عاليه.

وأكد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، استمرار الهيئة فى تكريم المتميزين بالعمل فيها بشكل دورى، وذلك حرصا على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وجهودهم المتميزة والاستثنائية مما أحدث طفرة ونقلة نوعية غ الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، نظرا لإسهاماتهم وإنجازاتهم الملموسة على أرض الواقع، خاصة وسط الكثير من التحديات الصحية كتحديات فيروس كورونا، وذلك مع تزايد أعداد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والذى تخطى 3 مليون مواطن حتى الآن، حيث أصبح لزاما على كل فرد فى الهيئة الوصول إلى رضاء المنتفعين عن جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم بمنشآت الهيئة، وسط كل هذه التحديات.

وأعرب عن إيمانه بأهمية العنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لدى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مثمنا أهمية التعرف على قصص النجاح الملهمة فرديا ومؤسسيا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز فى العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادى إيجابى لتبنى ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل فى مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضاف أن الهدف هو تشجيع العاملين بالهيئة على الإسهام فى التطوير الإدارى والتميز المؤسسى وتحفيز الفكر الإبداعى الذى يضمن تحسين الأداء والارتقاء المستمر فى العمل وابتكار منظومة عمل جديدة قادرة على النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر والارتقاء بمستوى خدماتها ووضعها فى مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد «مستقبل صحة مصر».