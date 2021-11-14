غدا.. فصل التيار الكهربائى 4 ساعات بمدينة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - قرر قطاع كهرباء بنى سويف فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة غدا الإثنين، والخميس المقبل.





وأشار القطاع - فى بيان اليوم الأحد - إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى غدا عن شوارع: "عبد السلام عارف، ناحية الكورنيش، الغاز الطبيعى، الرقابة الإدارية، خلف الرقابة"، والخميس (18 نوفمبر الجارى) عن: "جزء من التأمين، نهاية عبد السلام عارف، المؤتمرات، الشرطة العسكرية، شرطة الآثار، مساكن الإيمان". وأرجع القطاع فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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