المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لأسر أكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ومساندة الأسر الأكثر احتياجا، حفل زفاف جماعى لـ 110 شبان وفتيات على الملعب المكشوف بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.





وأقيمت فعاليات حفل الزفاف الجماعى بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات، وتضمن الحفل تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة، كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين كذلك توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة.

وأشار اللواء أ.ح. مُحب حبشى خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ هذا الحفل إيماناً منها بمسئوليتها الإجتماعية تجاه أبناء الشعب المصرى ولإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبهم أعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة من دعم للمجتمع المدنى والمساهمة فى التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط، وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والفنانين.