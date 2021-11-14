محافظ القليوبية يوجه بالتوسع فى تخصيص أماكن لإقامة عربات المأكولات للشباب

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان بالتوسع فى تخصيص أماكن لإقامة الأكشاك وعربات المأكولات والمشروبات للشباب فى المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر من الشباب، وذلك مساهمة للمحافظة فى محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة ظاهرة التعدى على الطريق العام والباعة الجائلين واستبدالها بأماكن حضارية لا تعوق الحركة المرورية.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمدينتى بنها وشبرا الخيمة، تفقد خلالها المشروعات الجارى تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واستهل المحافظ بتفقد منطقة ومدخل مساكن الموالح بمدينة بنها بعد تطوير المدخل وتشجيره وتخصيصه لإقامة أكشاك وعربات للمأكولات والمشروبات للشباب، تكون بديلا للأكشاك التى تقام بالمخالفة على نهر النيل والرياح التوفيقى.

واستكمل الهجان جولته بتفقد قطعة أرض بمنطقة ميت نما بحى غرب شبرا الخيمة مرشحة لدراسة لإقامة سوق حضارى عليها، كما تفقد مشتل نباتات وأشجار الزينة الخاص بحى غرب شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ مسئولى المشتل بالتوسع فى الزراعات واستغلال المشتل فى تشجير مدينة شبرا الخيمة خصوصا بالشوارع العامة وفى الجزر الوسطى وأماكن انتظار المواطنين.

وتابع الهجان أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة والتى يتم رفع كفائتهما من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومنع تسريب المياه، حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حيث يعد النفق من الأنفاق الحيوية التى تنقل المشاة من وإلى محطة مترو الأنفاق بشبرا الخيمة.

وخلال جولة، تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مجزر حى غرب شبرا الخيمة، الواقع على مساحة 2850 مترا مربعا، ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، ويتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وجارى تركيب أجهزة ومعدات الجزارة الآلية.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء كوبرى منطى الجديد بتكلفة 13.5 مليون جنيه، واستمع إلى شرح تفصيلى عن الأعمال الإنشائية للكوبرى التى وصلت نسبة تنفيذها إلى 70%، مشددا على سرعة الانتهاء والتسليم فى الموعد المحدد.