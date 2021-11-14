صور- جناح خاص لمصر للطيران بمعرض دبى 2021

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر للطيران، فى معرض دبى للطيران 2021، من خلال جناح دعائى يضم عرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة ومجالات الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة.





حيث تمتلك مصر للطيران إمكانيات كبيرة بشرية ولوجيستية تؤهلها للمنافسة فى هذه المجالات وفتح أسواق جديدة وزيادة قاعدة عملائها حيث من المقرر أن يتم خلال فاعليات المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوى.

ويعتبر معرض دبى للطيران، أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالمياً، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التى تساعد فى تطوير الطيران إقليميا وعالميا ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات وحضور 40% من صانعى القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء فى مجال الطيران حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن فد من وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران، غادر مساء أمس، السبت، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة فى فاعليات معرض دبى الدولى للطيران Dubai Airshow 2021، فى دورته الـ17 وتنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى 18 نوفمبر الجارى بمدينة دبى.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران على ضرورة التواجد الدائم فى المحافل العالمية المهمة فى صناعة النقل الجوى بما يليق بمكانة وعراقة جمهورية مصر العربية فى هذا المجال التى تمتد لـ90 عاما.