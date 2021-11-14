قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام إنشاء الجامعات الكندية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 535 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية فى مصر" لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية.





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