شيخ الأزهر: نُقدر الدور الألمانى فى دعم القضايا العالمية والإنسانية

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنَّ الأزهر تربطه علاقات قوية بألمانيا، حيث كانت ألمانيا من أوائل المحطات التى حرص فضيلته على زيارتها خلال جولاته الخارجية، مؤكدًا تقديره للدور الألمانى فى دعم القضايا العالمية والإنسانية، وفى مقدمتها استقبال اللاجئين؛ هذا الموقف المشرف الذى كان شاهدًا على تحضر هذا البلد ومروءته.





وأضاف فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله السيد فرانك هارتمان، السفير الألمانى لدى القاهرة، أنَّ الأزهر على استعداد كامل لتدريب الأئمة الألمان ضمن برنامج تدريب الأئمة والوعاظ بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتفنيد الأفكار المتطرفة، ودعم قيم الاندماج الإيجابى والتعايش بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات المختلفة. من جانبه، أعرب السفير الألمانى عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره للدور العالمى الذى يقوم به فى دعم قيم السلام العالمى والأخوة الإنسانية، مؤكدًا التزام ألمانيا بدعم الحوار بين الأديان والمضى قُدمًا فى ترسيخ قيم السلام العالمى والتعايش بين الجميع.

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