محافظ قنا: فتح الطرق الصحراوية المغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم فتح طريق "قنا - سفاجا" "قفط - القصير" بالإضافة إلى طريق "قنا -الأقصر الصحراوى الشرقى" الذى تم فتحه بشكل جزئى، حيث تم فتح إحدى حارتى الطريق فى المنطقة التى غمرتها المياه، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الطريق بشكل كامل عقب الانتهاء من الأعمال الجدارية لشفط المياه، مشددا على المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور وتوخى الحذر أثناء السير على الطرق حفاظًا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه أنه فور ورود بلاغ بوجود عاصفة ترابية على طريق قفط - القصير ووصول مياه الأمطار والسيول التى سقطت على سلاسل جبال البحر الأحمر إلى حدود قنا تم الإعلان عن غلق الطرق الثلاثة؛ حفاظا على حياة المواطنين.

وأضاف الداودى أنه انتقل بنفسه برفقة مدير أمن قنا مسعد ابو سكين وعدد من القيادات التنفيذية؛ لمعاينة الطرق الثلاثة والإشراف على عمليات كسح وتصريف المياه من الطرق التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الدفع بأكثر من 15 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وسيارات شفط مياه؛ للسيطرة على الموقف وعمل السدود الترابية اللازمة وكسح المياه، وهو ما ساهم بشكل كبير فى إعادة فتح الطرق اليوم.