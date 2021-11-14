” سامح شكرى” يثنى على الجناح المصرى بإكسبو دبى: محتواه يوفر إطلالة...

أثنى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، خلال زيارته لمعرض إكسبو 2020 دبى على الجناح المصرى المتميز وما يوفره محتواه من إطلالة على تاريخ مصر وحضارتها العريقة، وعلى رؤية الدولة المصرية وتحركها نحو المستقبل، فضلا عما يحتويه من عرض لفرص الاستثمار ومقاصد الجذب السياحى بمصر، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

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