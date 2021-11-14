وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً من غرفة العمليات حول متابعة جهود رفع...

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تتعرض لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة ....تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها البحر الأحمر و أسوان و الأقصر و سوهاج ، فيما تشهد باقى المحافظات استقرار حالة الجو .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد استمرار قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر برفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة ، ووصلت إلى حد السيول ونتج عنها خروج المياه من مخر السيل بسلاسل البحر الأحمر بإتجاه مركز قفط / القصير و تخطت طريق الأسفلت، بالإضافة إلى تجمعات مياه الأمطار بمدينة الشلاتين و تم شفطها ، كما تم إغلاق طرق : سفاجا / قنا ، و القصير / قفط ، و مرسى علم / ادفو ، و قنا / طيبة " الأقصر الصحراوى الشرقى" ، موجها بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي بالمحافظة تحسباً لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الحالة العامة فى محافظة أسوان مستقرة ، وتم تشغيل شبكات الجهد المنخفض وإصلاح أعمدة الإنارة ، وتم رفع نواتج الانهيارات ، أما محافظتا الأقصر وسوهاج فقد تعرضتا الى أمطار خفيفة لم ترتق إلى تجمعات وتعرضت الأقصر لعاصفة ترابية ، اما باقى المحافظات فالحالة مستقرة ولا يوجد أمطار موجها بضرورة إستمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار فى هذه المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقاً لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، كما طالب اللواء شعراوى بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار فى حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاه والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية .

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .