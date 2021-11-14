الحكومه تنفى شائعة تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل

تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022، مُشددةً على أنه سيتم إجراء امتحانات الفصليين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وفق أدوات التقييم المتبعة سنوياً بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة، دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم، مُوضحةً أن نظام الامتحانات المجمعة الذي استهدف عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد تم تطبيقه نظراً لظروف العام الماضي الاستثنائية.

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