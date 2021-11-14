قرار جمهوري بتعديل قرار إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية. وينص التعديل على إضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية.

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