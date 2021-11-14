الرعاية الصحية: نستهدف تسجيل 570 مستشفى و4 آلاف مركز خلال 8 سنوات

أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اعتماد 142منشأة طبية، و 92 مركز رعاية، و14مستشفى من قبل هيئة الاعتماد والرقابة داخل منظومة التأمين الشامل وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم الخدمة الطبية بأرقى مستوى.

وشدد على أن الهيئة تستهدف تسجيل 570 مستشفى و 4 آلاف مركز رعاية صحية خلال 8 سنوات.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تعقده الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل التابعة لإشراف رئيس الجمهورية، بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

وقال إسماعيل، إن الهدف الأسمى هو الوصول بالنظام الصحي المصري إلى مرتبة العالمية بتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل والذي قد تم تصميمه ليكون نموذجا يحتذي به وتجربة رائدة في دول العالم أجمع بما يستهدفه من تغطية صحية شاملة لما يجاوز المائة مليون منتفع ،تصل في 2029 إلي ما يناهز الـ 130 مليون منتفع بالخدمة .

وأضاف اسماعيل: صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 والخاص بتنظيم خدمات التأمين الصحي الشامل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات لكل منها اختصاصاتها بما يمكن من حوكمة القطاع الصحي في مصر وإعمالاً لمبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، حرص الهيئة على انضمام أكبر قدر من مقدمي الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل علي اختلاف فئاتهم وأنظمتهم الحاكمة من منشآت تابعة لوزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، القوات المسلحة، هيئة قناة السويس ،الشرطة، القطاع الخاص والقطاع الأهلي شريطة وفائها بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد، موضحا أن الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد تعد مؤشرات قوية على ما يشهده القطاع الصحي في مصر من استهداف حقيقي للتطوير وتقديم شكل مختلف للخدمة الصحية تليق بمكانة مصر.

والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تخضع للاشراف العام لرئيس الجمهورية لضمان استقلاليتها وتتعامل بحيادية مع جميع الأطراف وتضع معايير تطبق على الجميع بنفس القواعد.. وتختص بضبط جودة مخرجات النظام عن طريق إصدار معايير الاعتماد والتسجيل واعتمادها من الجمعية الدولية للجودة ”ISQUA“ كما تكون مسئولة عن تسجيل واعتماد مقدمي الخدمات من أعضاء المهن الطبية وكذا الرقابة علي ما تم تسجيله واعتماده من منشآت ومقدمي الخدمات الصحية من أعضاء المهن الطبية بما يحقق منظومة متكاملة ومستمرة لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.