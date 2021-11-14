قرار جديد أصدرته هيئة السكة الحديد باستبدال وزيادة عربات قطاري ( 652 / 653 ) ركاب محرم بك / الحمام والعكس ليصبح كل قطار مكون من 6 عربات محسنة "تحيا مصر" وذلك اعتبارا من غدا الاثنين.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه التعديلات تأتي في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة، وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل علي راحة جمهور الركاب.
وتقوم هيئة السكة الحديد بتنفيذ مشروعات لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد من الإسكندرية إلى الأقصر، إلي جانب كهربة وتحديث نظام إشارات خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد ووصلة الزقازيق ـ أبو كبير.
كما سيجري تنفيذ 14 مشروعا لتطوير وتحديث نظم الإشارات على مستوى خطوط السكة الحديد بتكلفة تصل 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بقروض دولية ميسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لراحة المسافرين.. إدخال عربات "تحيا مصر" في قطارين بخط محرم بك-الحمام بدء من غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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