لتقييم طلاب صفوف النقل.. «الوزراء» ينفي تطبيق نظام الامتحانات المجمعة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أنها نفت تلك الأنباء، مشيرة إلى أنه لا صحة لتطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022.

وشددت الوزارة على أنه سيتم إجراء امتحانات الفصليين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وفق أدوات التقييم المتبعة سنوياً بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة، دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم.

وأوضحت أن نظام الامتحانات المجمعة الذي استهدف عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد تم تطبيقه نظراً لظروف العام الماضي فقط.