/661174/مايسة-عطوة-تعلن-موافقتها-على-قانون-مواجهة-الأوبئة-والجوائح-الصحية-السبيل-لحماية-مصر

اعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية... حيث أن هذا القانون هو السبيل لحماية مصر من اية جوائح او أوبئة او أمراض تهدد صحة المواطنين

دوت الخليج

وأكملت عطوة..ان هذا القانون يتخذ من الإجراءات التى من شأنها مكافحة أية امراض او أوبئة تحدث فى مصر، مثل تحديد وقت حظر التنقل بين المواطنين لحمايتهم من تفشي الامراض، أو تعطيل الدراسة او العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، او تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، واتخاذ أي اجراء من شأنه حماية المواطنين من تفشي الامراض.

مايسة عطوة تعلن موافقتها على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

وأوضحت عضو مجلس النواب... ان مصر استطاعت ان تتغلب على فيرس كورونا بسبب الاجراءات الاحترازية الرشيدة التى اتخذتها البلاد.... ونعلم ان الادارة الجيدة للازمة هي التى حاصرت هذا المرض اللعين، وبالتالى نثمن هذا القانون ونوافق عليه لحماية مصر والمصريين.