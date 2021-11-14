/661175/رئيس-النواب-يشكر-مدبولي-نعمل-كنسيج-واحد-من-اجل-مصلحة-الوطن

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ، الشكر والإشادة للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، وذلك بسبب التعاون الإيجابي البناء مع مجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأكد جبالى، أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بعدما قرر المجلس ارجاء مناقشة المادة 17 من مشروع قانون تنيظم القطاع الخاص فى البنية الاساسية لجلسة قادمة على ان تناقش المادة الاولى من مشروع القانون .

وقال: لقد أرسلت خطابات عديد الى بعض الجهات لاخذ رايها فى مشروعات اقاوانين وتعديلاتها ،وقد وصلني رأي العديدمنهم ، حيث اشادوا بالتعديلات كما اكدت علي توجيه الشكر لكم على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي وتعصمها من شبة عدم الدستورية.