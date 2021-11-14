«نتيجة صعق كهربائي»..وفاة شخص أثناء قيامه بتوصيل ماكينة غسيل سيارات بالقليوبية

/661177/نتيجة-صعق-كهربائيوفاة-شخص أثناء-قيامه-بتوصيل-ماكينة-غسيل-سيارات-بالقليوبية

شهدت منطقة بهتيم بشبرا الخيمة في القليوبية، اليوم الأحد، وفاة شخص نتيجة تعرضه لصعق كهربائى خلال قيامه بتوصيل ماكينة غسيل سيارات كهربائية، حيث حدث ماس كهربائى بالكابل الخاص بالماكينة ونتج عنه صعقه أثناء إمساكه بمسدس المياه الخاص بها، ووفاته فى الحال، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

دوت الخليجيرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص نتيجة تعرضه لصعق كهربائي خلال قيامه بتوصيل ماكينة غسيل سيارات كهربائية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من العقيد أحمد سالم الدقميرى، مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بتعرض شخص للصعق الكهربائى من مكينة غسيل كهربائية ووفاته فى الحال.

الكشف الطبى

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص من قبل رجال البحث الجنائى تحت إشراف اللواء محمد عنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، أتضح أنه أثناء قيام «عبد العزيز م ع»، 27 سنة، مهندس كهرباء أجهزة طبية، مقيم بهتيم دائرة القسم، بتوصيل ماكينة غسيل مياه كهربائية، حيث حدث ماس كهربائى بالكابل الخاص بالماكينة ونتج عنه صعقه أثناء إمساكه بمسدس المياه الخاص بها، ووفاته فى الحال، وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى ورد بتقرير مفتش الصحة عدم وجود إي إصابات ظاهرية وأن الوفاة إثر صعق كهربائى باليد اليسرى، وعلى الفور تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، لتصرح لاحقا بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية.