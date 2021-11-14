/661178/سيدات-السلة-الأهلي-يواجه-الزمالك-في-إياب-ربع-نهائي-دوري-المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الأحد، أمام فريق الزمالك، في إياب ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة د.حسن مصطفى، ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية في مشوار المنافسة على اللقب، فيما يلتقي فريق المرتبط ١٨ سنة مع الزمالك في الثانية عصرا.

وقدم فريق سيدات سلة الأهلي عرضا قويا في مباراة الذهاب، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 96-68، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط على الزمالك بنتيجة 62-23.

وتغيب عن المباراة ثريا محمد لاعبه فريق سيدات سلة الأهلي بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وتأهل سيدات سلة الأهلي إلى ربع النهائي عقب تخطي عقبة فريق جزيرة الورد بنتيجة 105-59 في دور الـ16 لبطولة دوري المرتبط.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.