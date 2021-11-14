/661180/رئيس-النواب-يوجه-الشكر-للدكتور-مصطفى-مدبولى- ويشيد-بتعاونه-نعمل-كنسيج-واحد

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب ، الشكروالتقدير للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته ، على التعاون المنتج البناء مع مجلس النواب للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

دوت الخليج رئيس النواب يوجه الشكر لمدبولي

رئيس الوزراء

واكد المستشار الدكتور حنفي جبالى ، أن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من اجل مصلحة الوطن .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بعدما قرر المجلس إرجاء مناقشة المادة 17 من مشروع قانون تنيظم القطاع الخاص فى البنية الاساسية لجلسة قادمة على أن تناقش المادة الاولى من مشروع القانون .

وقال لقد ارسلت خطابات عديدة إلى بعض الجهات لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين وتعديلاتها ،وقد وصلني رأي العديد منهم ،حيث أشادوا بالتعديلات كما اكدت علي توجيه الشكر لكم على التدقيق فى المسائل القانونية فى كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي وتعصمها من شبة عدم الدستورية.

هذا وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، (13) مشروع قانون مقدم من الحكومة و(7) مشروعات قوانين مقدمة من السادة النواب إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ورسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ ،وهي كالتالي :

ا.مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية) 2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الصناعة، القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية) 3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) 4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل. 6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية. 7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية. 8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون اويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس. 9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية. (أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

10) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة)

11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي)

12) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية) 13) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)