/661181/لجنة-القوى-العاملة-بالنواب-تناقش-ملفات-المعاش-المبكر-وإجازات-استثنائية-لأصحاب-المرض-المزمن

تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعين غدا الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب اليوم

العاملين بشركة البلاستيك العالمية

كما تشهد اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن "تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي، ومناقشة طلب إحاطة آخر من النائبة إحسان شوقي، بشأن "إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

العمالة المؤقتة

وتواصل اللجنة إجتماعاتها بعد غداً الثلاثاء، لمناقشة سبعة طلبات إحاطة بشأن "أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة" والمقدمة من كل من لنواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبدالرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

ومن المنتظر أن يحضر اجتماعات لجنة القوى العاملة ممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والزراعة والصحة والتضامن الاجتماعى، وعن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.