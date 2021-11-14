/661182/أحمد-مقلد-يتقدم-بطلب--إحاطة-بشأن-هدم-سور-مدرسة-نوتردام-ديزابوتر-احمد-سعيد

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجها إلى كلا من الفريق كامل الوزير وزير النقل، اللواء محمود شعراوى وزير الإدارة المحلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن هدم سور مدرسة نوتردام ديزابوتر ( احمد سعيد ) منذ بداية العام الدراسي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب أحمد مقلد بطلب إحاطة مدرسة نوتردام وأوضح "مقلد"، أن المدرسة تواجه مشاكل ضخمة فى دخول و خروج الطالبات بسبب غلق الشوارع الرئيسية و الجانبية المؤدية الى المدرسة، كما تسببت أعمال الحفر أمم مداخل المدرسة الى العديد من الاصابات بكسور لدى الطالبات بسبب أعمال الحفر و الانشاءات. وتابع: اليوم واثناء اليوم الدراسى فوجئت ادارة المدرسة بزيارة من احد اللجان الهندسية تخطرهم بأنه سيتم هدم السور المحيط بالمدرسة مما يعرض سلامة الاطفال الى خطر داهم.

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