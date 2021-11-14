«لتحقيق أرباح غير مشروعة»..ضبط صاحب مخزن بحوزته 5525 عبوة سجائر بالقاهرة

/661183/لتحقيق-أرباح-غير-مشروعةضبط-صاحب-مخزن-بحوزته-5525-عبوة-سجائر-بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، في القبض على صاحب مخزن بحوزته 5525 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على صاحب مخزن بحوزته 5525 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بالقاهرة

ضبط 5525 عبوة سجائر

وتمكنت الحملة تموينية من ضبط كالأتي:- (5525 عبوة «سجائر مختلفة الأنواع، معسل»)، بدون مستندات «مجهولة المصدر»، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفي سياق أخر اليوم نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على صاحب محل بحوزته ربع طن دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تشكل خطراً على الصحة العامة

وتمكنت حملة تموينية، من ضبط كالأتي:- «253 كيلو، دواجن و مفروم»، بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.