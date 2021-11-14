/661186/انطلاق-مؤتمر-تنسيقية-شباب- الأحزاب-لتدشين-الاستراتيجية-الجديدة

انطلق منذ قيل مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتدشين الاستراتيجية الجديدة التنسيقية ٢٠٢٢ كما يعقد صالون سياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم حيث بدأت المؤتمر بالسلام الجمهوري .

دوت الخليج وذكرت التنسيقية أنه سيتم عقد الصالون في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم خلال الفترة الحالية متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن التعرف عن أسباب التضخم وتأثيراتها على اقتصاديات العالم. الصالون يديره محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق مؤتمر "تنسيقية شباب الأحزاب" لتدشين الاستراتيجية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.