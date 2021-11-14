/661187/هابيل-وقابيل-بسبب-الفلوس-مقتل-أخ-على-يد-شقيقه-في-الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية لخلافات على الميراث، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

دوت الخليجيرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص بالدقهلية لخلافات على الميراث

بسلاح أبيض سكين

ونجحت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملا، مقيم بدائرة المركز ومصاب بجروح طعنية متفرقة «توفـى عقب وصوله»، وبالإنتقال والفحص وسؤال أخ المتوفى من الأم، اتهم أخ المتوفى من الأب «عامل، مقيم بذات الدائرة» بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات على الميراث.

اعتراف المتهم

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وفي سياق أخر شهدت قرية سنبخت التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية، عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية ملقي أمام القرية، لشاب فى العقد الثالث من العمر.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية سنبخت التابعة لمركز أجا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية.

النيابة العامة

وعلى الفور انتقل رجال مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالأنتقال والفحص أتضح أن الجثة لشخص ملتحي فى العقد الثالث من العمر وملقي بالقرية، وتم استدعاء النيابة العامة والتى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي اجا المركزي ، بعد أن عاينت الجثة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة سرعة التحريات بالواقعة، ومعرفة أسباب تواحز الجثمان بالمكان.