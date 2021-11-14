/661188/التجاري-الدولي-يسجل-مؤشرات-مالية-قياسية-بنهاية-سبتمبر-2021

أستطاع البنك التجاري الدولي – مصر CIB أن يحقق نتائج غير مسبوقة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021 بفضل قدرة الإدارة التنفيذية بقيادة حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، على قراءة الأوضاع الاقتصادية في مصر قراءة صحيحة والتحلي بالسرعة والمرونة والحسم الذين تولدوا من خبرة وباع طويل بالقطاع المصرفي تمتد لسنوات عدة.

دوت الخليج وتُعد هذه النتائج المالية الاستثنائية خير دليل على عمق التوجه الاستراتيجى للبنك وقدرة إدارته التنفيذية على تفعيل تلك الاستراتيجية على أرض الواقع عبر كافة القنوات بدءاً من الفروع والمنصات الرقمية وصولًا إلى مختلف إدارات البنك. أبرز النتائج التي حققها البنك التجاري الدولي – مصر CIB: أرتفع رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليسجل 19.702 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 14.776 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020. وسجلت نقدية وأرصدة البنك لدى البنك المركزي 33.207 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 33.572 مليار جنيه ديسمبر 2020. كما سجلت أرصدة البنك لدي البنوك 71.952 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 86.997 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020. وأرتفعت أرباح البنك التجاري الدولي - مصر CIB، خلال الربع الثالث من العام الجاري (يوليو – سبتمبر 2021) بنسبة 65.2% لتسجل 3.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

"التجاري الدولي" يسجل مؤشرات مالية قياسية بنهاية سبتمبر 2021

وأظهرت القوائم المالية للبنك ارتفاع صافي الدخل من العائد خلال الربع الثالث، إلى 6.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 6.4 مليار جنيه من نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البنك. أرتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي-مصر CIB، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 35.6% لتسجل نحو 9.9 مليار جنيه، مقابل نحو 7.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما أرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لنحو 1.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق. وزاد معدل نمو إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 17% خلال أول 9 شهور من العام الجاري وارتفعت محفظة قروض وتسهيلات العملاء إلى 139.923 مليار جنيه خلال بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 119.570 مليار جنيه في نهاية عام 2020. وذكر القوائم المالية للبنك أن محفظة القروض المباشرة للمؤسسات الكبرى بنهاية سبتمبر الماضي بلغت 48.564 مليار جنيه مقارنة 45.228 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بمعدل نمو 7.3% أما حجم القروض المشتركة سجلت زيادة 30.4% لترتفع إلى 40.595 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 31.110 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت الحسابات الجارية المدينة إلى نحو 29.864 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة 23.698 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة 26%. وسجل إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 19.702 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 14.776 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة نحو 4.925 مليار جنيه. وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك تحقيقه أرباح قبل الضريبة بقيمة 13.998 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل11.290مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

"التجاري الدولي" يسجل مؤشرات مالية قياسية بنهاية سبتمبر 2021

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة 32.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 31.499 بنهاية سبتمبر 2020 وارتفعت إجمالي ودائع العملاء لتسجل 403.085 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 340.086 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020. وسجلت إجمالي أصول البنك 491.343 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 426.144 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020 كما ارتفعت استثمارات البنك بالشركات التابعة والشقيقة لتسجل 1.023 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 874.34 مليون جنيه بنهاية 2020.

وأرتفع رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليسجل 19.702 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 14.776 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.