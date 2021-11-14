/661189/عادل-إمام-بسني-أكتر-من-جوزي-تصريح-جرئ-للفنانة-لبلبة-بذكرى-ميلادها

يحل اليوم الأحد 14 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة القديرة لبلبة، التي لُقبت بفراشة السينما، وقدمت لبلبة العديد من الأدوار الهامة المحفورة في أذهان جمهورها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة لبلبة الجريئة بذكرى ميلادها.

لبلبة تفجر تصريحات صادمة

اعتادت الفنانة لبلبة التي نحتفل بذكرى ميلادها اليوم على تفجير تصريحات جرئية، صدمت بها جمهور ومحبيها.

قالت الفنانة لبلبة، إنه بعد انفصالها عن زوجها حسن يوسف، كان يمكن لها أن تتزوج أكثر من مرة، ولكنها رفضت بسبب عشقها للفن، ورفض الطرف الآخر للتمثيل، وأن يقوم عادل إمام بـ «تقبيلها واحتضانها».

السر وراء انفصال لبلبة عن زوجها حسن يوسف

وعن سبب طلاقها من الفنان حسن يوسف، رغم قصة الحب التي جمعتهما في بداية السبعينيات من القرن الماضي، أرجعتها لبلبة إلى «بوسة» تلقتها من الفنان حسين فهمي بفيلم «بنت بديعة» بناء على طلب من المخرج حسن الإمام، الأمر الذي أغضب زوجها حسن يوسف ومخالفتها لاتفاقه معها بعدم وجود أي قبلات في أفلامها، ومن ثم وقع الانفصال بينهما، ولم تسفر هذه الزيجة عن أطفال، ولم تقم لبلبة بتجربة الزواج مرة أخرى طيلة حياتها.

وفي لقاء تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني نيشان، قالت لبلبة، إن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين قاموا بتقبيلها في الأفلام التي جمعتهما سويًا «عادل إمام كان بيبوسني كتير، لو متجوزة جوزي مش هيبوسني كده».

وفي أكثر من لقاء وتصريحات صحفية، عبرّت لبلبة عن سعادتها بالعمل مع عادل إمام أمام الكاميرا، ودائمًا تشعر بنجاحها معه، فضلًا عن تقبل الجمهور لهما سويًا على الشاشة.

أعمال تجمع لبلبة بالزعيم عادل إمام

قدمت الفنانة لبلبة مع عادل إمام، عدد من الأفلام والمسلسلات تتجاوز الـ 11 عمل فني أبرزها «عريس من جهة أمنية، عصابة حمادة وتوت، خلي بالك من جيؤانك، حسن ومرقص، صاحب السعادة، مأمون وشركاه»

السيرة الذاتية للفنانة لبلبة

ولدت لبلبة في 14 نوفمبر 1946 وهي فنانة مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.