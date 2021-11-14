نظير عيّاد: الفلسفة الإسلامية أسهمت فى تشييد الحضارة الإنسانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر العلمى الخامس لكلية اللغة العربية بأسيوط، والذى تعقده تحت عنوان الأصول الفلسفية للعلوم الإنسانية قديمًا وحديثًا، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، الذى حضره الدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتورة نهلة الصعيدى وعدد من عمداء كليات جامعة الأزهر.

وأوضح أن هذا المؤتمر يأتى فى سياق مُتَّصل مع مؤتمرات متعددة ومتنوعة تقِيمُها الكليَّات الشَّرعية والُّلغوية بجامعةِ الأزهر، لتؤكِّد إسهامات المسلمين الحضارية فى العلوم الإنسانية والفلسفية، وتَسْعى إلَى أن تُقدم حلولًا ناجعة لمشكلات البحث والمناهج العلمية لهذه العلوم وتلك الفنون حيث يتناول هذا المؤتمر أسس العلوم الإنسانية الفلسفية وما يتعلق بِها مِن خلفيات ونظريات ومشكلات وآفاق.

وأضاف عياد أنه ما من دعوة إصلاحية أو حضارية نجحت قديمًا وحديثًا إلا ولَها أصول ونظريات فلسفية كان لها الدور الأكبر فى نجاح هذه الدعوة والترويج لها بمَا يتفق وصحيح العِلْم والمنطق، مشيراً إلى أن المتأمل لأصل الفلسفة يجد أنَّها تَتَّفق وأصول الإسلام التِى حثَّت علَى النظر والتأمل والتفكر بُغية الوصول إلى نتيجة تقرب الإنسان مِن الإله الخالق وتجعل مِنْه إنسانًا راشدًا يتمتَّع بنظرة جيدة للكون والحياة.

وأشار الأمين العام إلى أن علاقة الفلسفة بالعلوم الطبيعية والإنسانية تُعنى بالتوجيه والتنظير والتأصيل للنظريات الأخلاقية والاجتماعية التِى تنقل هذه العلوم مِن حالة راكدة إلى أُخرى حيوية متجددة، موضحًا أن الفلسفة الإسلامية تتميز عن باقِى الفلسفات الغربية والمادية فِى علاقتِها بالعلوم الإنسانية والطبيعية؛ حيث إنَّها تَستثمر علاقتَها بتلك العلوم فِى توطيد علاقة الإنسان بالإله الخالق، وتُبرِز الجوانب الرُّوحية والإيمانية فِى هذه العلوم، وما يمكن أن تقدمَه فِى تقوية الجانب الروحى والإيمانى عند الإنسان، وتنظِّم حياة الإنسان علَى أساس واقعِه الرُّوحى وواقعِه المادى؛ حتَّى يحيَا الحياة الراشدة والطَّيبَة التِّى هِى فِى الأصل "غاية الفلسفة ومقصدِها الأهم" والتى لن تتأتَّى إلَّا بترسيخ أصول الإيمان وركائزِه فِى النفس الإنسانية.

وأوضح عيّاد أن الحديث عن إسهامات الفلسفة فى تشييد الحضارات الإنسانية قد أخَذ حيِّزًا كَبيرًا فِى الدراسات العلمية والفلسفية القديمة والمعاصرة؛ حيث أكدت هذه الدراسات أن الحضارات الإنسانية تَزْدَهِر بالفلسفة؛ لأنَّهَا هى التِى تُجدد أسلوبَها، وتحرِّك فِى تَجرِبَتِها، وتحقق لها الاستقرار، وتضمن لَهَا الاستمرارية والفاعلية، وتعزِّز قيمها ومبادئها وأخلاقَها بين أفراد المجتمع؛ مؤكدا على أن الفلسفة كانت – وما زالت - هى الطريق الأمثل للوقوف على القواسم الحضارية المشتركة بين الإنسان على اختلاف مذهبِه ولونِه وعِرقِه، وأبرزت لنا منهجية سديدة للإفادة مِن هذه القواسم لبناء مجتمع حضارى يقوم على قيم: "العدل"، و"الحرية"، و"المساواة"، و"التسامح"، و"الإخاء"، وغيرها من القيم والمبادئ التى يحتاج إليها أى مجتمع حضارى كحاجتِه للطعام والشراب.

كما أكد ضرورة اعتبار الفلسفة وأصولِها وأساليبِها طريقًا مِن أهم الطرُق الناجعة لتجديد الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم، وتحقيق غايات الدِّين ومقاصدِه التِّى تتفق وغايات الفلسفة، وأهمية تجديد الفلسفة وتوثيق الصلة بينها وبين الوحى الإلهى، من خلال فلسفة الإسلام الرشيدة التِى استمدَّها الفلاسفة المسلمون مِن نصوص القرآن الكريم والسنة النبويَّة المطهرة، واستطاعوا مِن خلالِهما صياغة النظريات الفلسفية المعتبَرة التى أسهمت فى بناء الحضارة الإسلامية المجيدة.

وختم عياد كلمته بالدعوة إلى أهمية انفتاح الفلسفة الإسلامية المعاصرة علَى الفلسفات الأُخرى وذلك بهدف الإفادة مِنها، وضرورة تدريس مادة "الفلسفة" للباحثين والدارسين، حتى يتكون عند هذا الباحث مَلَكة فلسفية تجعله قادرًا على الانتقال بالفكرة البحثية من الإطار التقليدى فى المنهج والنتائج إلى التجديد فى البحث ومخرجاته، وضرورة أن تشتبك الفلسفة مع واقع المجتمع ومشكلاته، لا أن تظَل قابعة فى أعماق الماضى وجذور التاريخ، أو حبيسة التنظير والتأصيل فى الإطار العلمى والأكاديمى فقط.