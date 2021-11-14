عاجل- السيسى يوجه بخروج كل تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بخروج كافة تجهيزات المتحف المصرى الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحى الهندسية والأثرية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تأمين المتحف، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية فى العرض المتحفى، بالإضافة إلى رفع كفاءة المبانى والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير من كافة الاتجاهات، بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة، واستغلال الموقع المميز للمتحف ذى الإطلالة على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم فى جعله واجهة للحضارة المصرية، وعلى النحو الذى يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير السياحة والآثار استعرض كذلك آخر الاستعدادات لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، والتى ستشهد الكشف عن "طريق الكباش"، حيث وجه الرئيس بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية فى أبهى صورة بما يعكس التنوع الذى تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحى عالمى متكامل.

وعرض الدكتور خالد العنانى موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد لتعزيز وتطوير النشاط السياحى والترويج للمقاصد السياحية المختلفة.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصرى الكبير، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير.