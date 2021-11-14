شعراوى: حالة الطقس مستقرة فى أسوان.. ونرفع تراكمات الأمطار بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أن حالة الطقس فى محافظة أسوان مستقرة، وتم تشغيل شبكات الجهد المنخفض وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع نواتج الانهيارات، موضحا أن محافظتى الأقصر وسوهاج تعرضتا إلى أمطار خفيفة لم ترتق إلى تجمعات وتعرضت الأقصر لعاصفة ترابية، أما باقى المحافظات فالحالة مستقرة ولا يوجد أمطار.





جاء ذلك عقب تلقى وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعدد من المحافظات ومنها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وسوهاج، إذ وجه بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار فى هذه المحافظات.

وأشار شعراوى إلى أن تقرير غرفة العمليات أكد استمرار قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر برفع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة، ووصلت إلى حد السيول ونتج عنها خروج المياه من مخر السيل بسلاسل البحر الأحمر باتجاه مركز قفط / القصير وتخطت طريق الأسفلت، بالإضافة إلى تجمعات مياه الأمطار بمدينة الشلاتين، والتى تم شفطها، كما تم إغلاق طرق (سفاجا / قنا، القصير / قفط، مرسى علم / إدفو، قنا / طيبة، الأقصر الصحراوى الشرقى)، موجها باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة؛ تحسبا لسقوط موجات جديدة للأمطار الغزيرة.

وشدد على كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التى ستشهدها بعض المحافظات طبقا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجها بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار فى حالة سقوطها؛ لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.