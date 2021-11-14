أسوان تعود للحياة بعد سيول وأمطار أصابتها بالشلل

جدة - نرمين السيد - وشهدت المحافظة أمس موجة أمطار غزيرة، بدأت منذ فجر السبت واستمرت لعدة ساعات، ما أسفر عن سيول تسببت فى هدم منازل ومنشآت وجرفت مقابر، فضلا عن تدمير المحاصيل الزراعية، فيما رفعت الأجهزة المعنية حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع.

لدغ العقارب

وجرفت السيول العقارب من الصحراء إلى المدينة وتعرض أهالى أسوان، للدغاتها، وانتشرت أصوات سيارات الإسعاف فى العديد من مناطق ومدن اسوان، حيث استمرت فى نقل المصابين بلدغات العقارب إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وأعلن وزارة الصحة، تلقى 503 مواطنين للأمصال المضادة للدغ العقرب مؤكدة عدم حدوث أى وفيات ناتجة عن لدغ العقارب، وأن جميع الحالات التى تعرضت للدغ مستقرة وغادروا المستشفيات بعد تلقى الأمصال.

توقف الملاحة النهرية

وقرر محافظ أسوان أشرف عطية، وقف حركة الملاحة النهرية، وغلق الطرق السريعة، فى أعقاب سقوط الأمطار غزيرة، وطالب إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار، التى أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات بريا والبواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيليا.

إجازات للطلاب

وجرى منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب فى ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

إغلاق الطرق

وأعلنت محافظة البحر الأحمر إغلاق طريق مرسى علم الساحلى، وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق الإقليمى الجديد، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المدينة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما أغلقت أيضا طريق "سفاجا -قنا"، وطريق "القصير- قفط " أمام الحركة المرورية بسبب الأمطار.

طقس مستقر

وعاد الطقس إلى الاستقرار النسبى، اليوم الأحد، ما مثل فرصة للأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان للقيام برفع آثار ما خلفته الأمطار، حيث تجرى أعمال شفط المياه وكسحها على قدم وساق.

وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أن حالة الطقس فى محافظة أسوان مستقرة، وتم تشغيل شبكات الجهد المنخفض وإصلاح أعمدة الإنارة ورفع نواتج الانهيارات، موضحا أن محافظتى الأقصر وسوهاج تعرضتا إلى أمطار خفيفة لم ترتق إلى تجمعات وتعرضت الأقصر لعاصفة ترابية، أما باقى المحافظات فالحالة مستقرة ولا يوجد أمطار.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بأسوان يحيى عبدالمنعم أبوزيد أنه جرى تشغيل محطات مياه الشرب الكبرى الثلاث بمدينة أسوان: جبل شيشة، وجبل تقوق، وفريال، بكامل طاقتهم، وذلك عقب احتواء تداعيات الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها مدينة أسوان.

وقررت إدارة مرور البحر الأحمر، صباح اليوم، فتح جميع طرق البحر الأحمر المغلقة بسبب السيول والأمطار بعد تحسن أحوال الطقس بالمحافظة والتأكد من عدم حدوث تدهور بالطرق فى ساعات الليل.