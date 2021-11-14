اعتبارًا من الغد.. جامعة القاهرة تبدأ تطبيق قرارات الوزراء بعدم السماح للطلاب...

تبدأ جامعة القاهرة، اعتبارًا من الإثنين 15 نوفمبر، تطبيق قرارات مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وأيضًا عدم السماح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا، ويستثنى من ذلك في حالة وجود عذر مرضي مقبول مع إجراء تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر ذلك أسبوعيًا.

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