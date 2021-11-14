وزير النقل يبحث مع السفير السويدي بالقاهرة التعاون في مشروع أتوبيسات BRT...

التقي الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل اليوم السيد / هوكان ايمسجورد سفير السويد بالقاهره وبحضور تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو وذلك لبحث التعاون مع الجانب المصري في مشروع BRT علي الطريق الدائري

في بداية اللقاء أكد وزير النقل علي عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين والحكومتين والقيادتين المصرية والسويدية مشيداً بالتجربة السويدية في مجال السلامة علي الطرق ( صفر حوادث ) متطلعاً إلي الإستفادة من الخبرات السويدية في تحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان علي الطرق المصرية بالتوازي مع تنفيذ الدولة لمشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في جميع أنحاء الجمهورية

ومن جانبه أبدي السفير السويدي بالقاهرة سعادته بلقاء وزير النقل ، معرباً عن إستعداد الجانب السويدي لتقديم كافة أنواع الدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلي الجانب المصري في مجالات النقل المختلفة ، مؤكدا على رغبة تحالف الشركات السويدية والمصرية بقيادة فولفو وأبناء حسن علام للتعاون مع الجانب المصري في مشروع ال BRT علي الطريق الدائري

وأكد وزير النقل علي أهمية هذا المشروع الذي يمثل تحولاً هاماً في وسائل المواصلات في مصر مشيراً إلي تنفيذ كافة الأعمال الإعتيادية للمشروع بالتوازي مع تنفيذ أعمال توسيع وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ودون الانتظار لنهو إجراءات المشغل والمورد لاتوبيسات BRT لافتاً إلي أن هناك عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تواصلت مع وزارة النقل المصرية للتعاون معها في هذا المجال و أن الوزارة ترحب بالتعاون مع كافة الشركات علي أن يكون المحدد في إختيار شريك التعاون هو العرض المقدم من هذه الشركات حيث سيتم إختيار أفضل العروض بما سيحقق الصالح العام لوزارة النقل المصرية .منوهاً الى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في مجالات النقل المختلفة ومن بينها مجال أتوبيسات BRT لإنشاء مصانع لها في مصر والعمل علي توطين هذه النوعية من الصناعة بمصر لتكون نقطة انطلاقة للسوق المحلي والافريقي والشرق اوسطي.

وأعرب مسئولوا شركة فولفو العالمية عن الرغبة والإستعداد التام للتعاون مع مصر في هذا المجال خاصة في ظل النهضة التي تعيشها مصر في مجال البنية التحتية والنقل والمواصلات ، كما أعرب مسئولوا ناشيونال إكسبريس عن الأهمية الكبيرة لهم في إدارة و وتشغيل هذه المنظومة بمصر لما لهم من خبرات واسعة في هذا المجال في عدد من الدول مثل كندا والبرتغال وسويسرا والبحرين والمغرب

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من قيادات وزارة النقل المختصين لعقد لقاءات مكثفة خلال هذا الأسبوع مع التحالف السويدي المصري والذي يضم ( فولفو ، جي بي أوتو ، ناشيونال إكسبريس" مشغل عالمي " ، حسن علام ) لوضع تصور للنموذج الأمثل للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال أتوبيسات ال BRT خاصة وأن هناك مخططاً عاما لتعميم هذا الأتوبيسات علي عدد كبير من الخطوط داخل مصر

كما بحث الوزير مع السفير السويدي بالقاهرة التعاون في مجال النقل البحري حيث سيقوم وفد من الجانب السويدي بزيارة ميناء الأسكندرية غداً لتفقد مشروعات ميناء الأسكندرية الكبير والذي تنفذه مصر في إطار مخطط تحويل مصر إلي مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات علي أن يعقب هذه الزيارة لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لإستعراض الفرص الإستثمارية في مجال النقل البحري في مصر والتي يمكن أن تشكل تعاوناً مثمراً بين الجانبين في هذا المجال .