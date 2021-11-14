مايا مرسي تزور مدرستها السابقة وتلتقي بالطالبات وتشارك في دوائر الحكي ضمن...

قامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة للمجلس القومي للمرأة بزياره مفاجأة إلى مدرسة " راهبات الراعي الصالح " مدرستها السابقة للمشاركة في دوائر الحكي وذلك ضمن مبادرة دوي…المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع يونيسف مصر في كل من محافظة اسوان وقنا وسوهاج واسيوط والجيزه والقاهرة .

و التقت الدكتورة مايا مرسي بالطالبات بالمدرسة وشاركت في دوائر الحكي مع طالبات الصف الاعدادي وتعرفت عليهن واستمعت إلى أحلامهن وما يتطلعن اليه في المستقبل واهتماماتهن وقدوتهن وماهي الصعوبات التي يواجهنها.

وتحدثت رئيسة المجلس معهن عن طفولتها وذكرياتها في المدرسة واحلامها وهي في نفس اعمارهن، وكيف سعت الي تحقيقها ، ودعتهن الي ان يكون لهن هدف في الحياه وطموح يسعين لتحقيقه، وان يحلمن حتى يصل حلمهن عنان السماء.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي باستهداف عدد اكبر من المحافظات لاقامة دوائر الحكي للفتيات لتمكين اكبر عدد من الفتيات والتعرف عن امالهن وطموحاتهن ومساعدتهن فى التعبير وتعزيز ثقتهم بأنفسهن وتخطي أي تحديات تواجههن .

ووجهت التحية للآباء والأمهات علي مساندة بناتهن والايمان بهن وعلي دورهم في الوقوف بجانبهن ومساعدتهن علي تحقيق احلامهن .

وخلال الزيارة تفقدت الدكتورة مايا مرسي المدرسه والتقت بمعلماتها السابقات وراهبات المدرسة ، والتقطت العديد من الصور مع طالبات المدرسة في مراحل عمرية مختلفة .

يذكر أن دوائر الحكى هى واحدة من أهداف 'دوّي' الرئيسية والتى تتضمن توفير مساحة آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، ومن خلال مشاركة القصص يصبح للفتيات صوت مسموع داخل عائلاتهن ومجتمعاتهن.