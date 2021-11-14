/661130/برلمانى-كلمة-الرئيس-السيسي-في-مؤتمر-باريس-حملت-رسائل-هامة-أكدت-على-دعم-مصر-الدائم-لليبيا

أكد النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب، عن حزب الاصلاح والتنمية ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس حملت رسائل هامة أكدت على دعم مصر الدائم والمستمر لليبيا وأن مصر ستظل سند لشعبها، مشددا على تضمنها خارطة طريق واضحة المعالم لاستعادة ليبيا لأمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ولفت "موسي"، إلى أن رسائل الرئيس السيسي وضعت العالم كله أمام مسئولياته لتحقيق الاستقرار وعودة الأمن والإزدهار في ليبيا والسعي للحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، بإتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، مؤكدا على أن المؤتمر أكد على ما نادت به الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة والعمل على إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا.

برلمانى: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس حملت رسائل هامة أكدت على دعم مصر الدائم لليبيا

وطالب عضو مجلس النواب ، المجتمع الدولي بضرورة النظر بجدية لتحذيرات الرئيس السيسي والتى تدرك لطبيعة ما تحاك به ليبيا، مشددا على ضرورة الإسراع فى الرؤية الواضحة التى جاءت بكلمة الرئيس السيسي وكانت بمثابة خارطة تمهد لعودة السلام والاستقرار وحتى تستعيد الدولة الليبية الشقيقة سيادتها على كامل أراضيها واتمام ماتم الاتفاق عليه من الاستحقاقات الانتخابية لبناء المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بديسمبر

وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته فى وضع الشعب الليبي الشقيق لكلمة الرئيس السيسي والتى تستنهض همتهم، فى مقام الاهتمام والعمل على تنفيذ ما جاء بها، لتسهم فى رفع المعاناه عنهم وعودة خطوات التقدم والازدهار.