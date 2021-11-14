/661192/قصائد-الشاعر-صلاح-عبد-الصبور-في-نادي-فنون-الأوبرا-بدمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لقاء تحت عنوان "صلاح عبد الصبور فارس الكلمة" الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء ٣٠ نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور؛ وذلك في نادي فنون الأوبرا الذي تعده وتقدمه الفنانة التشكيلية إيمان مكاوي مدير عام أوبرا دمنهور، تحت إشراف فني الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق والتابع لقطاع شئون الانتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قصائد الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور في نادي فنون الأوبرا بدمنهور

يستضيف النادي الشاعر والكاتب الأستاذ الدكتور مصطفى سليم رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بأكاديمية الفنون ؛ ليتحدث عن أعمال عبد الصبور المسرحية وإسهاماته في تاريخ المسرح الشعري مع عرض لقراءات من مسرحيتي "مأساة الحلاج " و" مسافر ليل " . وسوف يتضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي للمخرج الشاب كريم الشحري من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بجانب مجموعة من القصائد المسجلة بصوت الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، وكذلك إلقاء حي لبعض قصائده التي يلقيها أحمد الشرقاوي عضو نادى ادب جامعة دمنهور .

قصائد الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور في نادي فنون الأوبرا بدمنهور

وتفتح دار أوبرا دمنهور أبوابها لمختلف فئات المجتمع بمحافظة البحيرة للدخول مجانًا، حيث إن الدعوة عامة للجميع من المثقفين و الطلبة و الشباب و راغبي التطلع على الأعمال الثقافية والفنية بدار الأوبرا.