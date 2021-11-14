/661197/رابط-الاستعلام-عن-شقق-الإسكان-الاجتماعي-بالرقم-القومي-الإعلان-14

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، الكثير من المواطنين على محرك البحث جوجل يسعون إلى الحصول على شقق بالإسكان الاجتماعي، والتى كانت الحكومة المصرية قد حددت عدد من الشروط فى هذا الشأن.

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والحصول على شقة فى الإسكان الاجتماعي، تعد فرصة سانحة للكثير من المواطنين حيث تمول من قبل الصندوق العقاري.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

هذا وأتاحت وزارة الإسكان طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الرسمي أو من خلال الخط الساخن 1188.

ويتاح للمواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الخط الساخن أو من أى تليفون أرضي وهو 090011117، وذلك بواسطة إدخال مختلف البيانات المطلوبة أثناء المكالمة.

وللتسهيل على المواطنين بشأن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، فإننا نتيح فى هذا الإطار لينك الاستعلام عن شقق الإسكان، أو يمكن الضغط على الرابط الخاصة بوزارة الإسكان من هنــــــــــا.

خطوات الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي

ونرصد فى السطور التالية الشروط الواجب توافرها فى الساعي للحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.

أولًا يلزم أن يكون الراغب فى الحصول على شقة إسكان اجتماعي، مصري الجنسية وأن لا يقل عمره أيضًا عن 21 سنة.

كما يلزم أيضًا من الشروط اللازم توافرها فى الراغب للحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي أن يكون الحد الأدنى بالنسبة لدخله الشهرى لا يتجاوز 6000 جنية.

وأيضًا من الضرورى أن لا يكون الراغب فى الحصول على شقة سكنية أن يكون قد سعى أو قام بحجز وحدة سكنية فى مكان آخر.