/661204/خطوات-لحماية-بيتك-من-العقارب-بعد-واقعة-أسوان

بشكل مفاجئ تعرض الكثير من المواطنين فى أسوان إلى حالة من الفزع نتيجة خروج المئات من الزواحف العنيفة والمميتة مثل العقارب إلى الشوارع والمناطق السكنية.

دوت الخليج

وينشر دوت الخليج خطوات يلزم اتباعها من أجل حماية المنزل من العقارب، والتى تمنع دخولها الوحدات السكنية.

خطوات لحماية «بيتك من العقارب» بعد واقعة أسوان

- أولًا يلزم الحفاظ على الأرضيات والحوائط لأن العقرب حيوان دائمًا ما يبحث عن المياه فى أى مكان.

- كما يجب أيضًا خلط الزيوت العطرية مثل النعناع بالمياه والرش على الأرضية وفى الأماكن الضيقة مثل الدواليب والبلكونات والشبابيك.

- أيضًا يجب أن تقوم برش قرفة مطحونة فى أركان البيت لأنها بتعتبر طارد طبيعي للعقرب.

- كما يجب على المواطنين أيضًا أن يقوموا بسد شقوق الجدران بالأسمنت أو الجبس وذلك فى محاول لغلق الطريق أمام العقرب.

فى حالة الإصابة بلدغة عقرب.. ماذا تفعل؟

- يجب على المواطنين أيضًا أن يقوموا بالتخلص فورًا من القمامة سواء من فضلات الطعام لأنها من الأمور التى تعد جاذبة للعقارب.

كما نشير فى السطور التالية الإسعافات الأولية التى يلزم اتباعها فى حالة الإصابة بلدغة من العقرب.

أولًا يلزم ربط قطعة قماش فوق مكان لدغة العقربة مع الحرص على أن لا تكون محكمة بشدة.

كما يجب على المصاب أيضًا من لدغة العقرب أن يثبت قطعة تلج أعلى تلك المنطقة المصابة.