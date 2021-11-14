/661212/مستقبل-وطن-سوهاج-إقبال-كثيف-فى-أكبر-حملة-لتطعيم-المواطنين-بلقاح-كورونا

أعلن اللواء محمد مصطفى أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، عن تواصل أعمال حملة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتى تعد أكبر حملة لتطعيم المواطنين باللقاح، تجرى بمشاركة من الحزب، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وبرعاية من محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال مصطفى بحسب بيان صحفى صادر عن أمانة إعلام الحزب - أن مشاركة الحزب فى هذة الحملة جاءت برعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، وبتوجيهات من المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب، لافتاً إلى قيام الحزب بتوفير المقار اللازمة للتسجيل وأخذ اللقاح، وتوفير الكوادر الشبابية اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح، ومساعدتهم فى عملية التسجيل.

مستقبل وطن سوهاج: إقبال كثيف فى أكبر حملة لتطعيم المواطنين بلقاح «كورونا»

وأوضح النائب محمد محمود لبيب أمين تنظيم الحزب، بأنه جرى توفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح داخل القرى والنجوع إلى مقار التطعيم بالمجان، كما جرى تشكيل فرق من أمانتى الشباب والعمل الجماهيرى بالحزب للقيام بأعمال التوعية اللازمة للمواطنين وتحفيزهم من أجل التطعيم باللقاح، لافتاً إلى قيام الحزب بتسيير سيارات عليها مكبرات صوت بمختلف القرى والمراكز من أجل حث المواطنين على التوجه إلى مراكز التطعيم والحصول على اللقاح.

وقال على عبدالعال الدردير أمين الشئون البرلمانية بالحزب، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر أمانة الحزب بسوهاج من أجل المتابعة اليومية لأعمال التطعيم باللقاح، وتسهيل التواصل والتنسيق بين أمناء المراكز ومسئولى الصحة لإزالة أى مشاكل أومعوقات قد تعيق أعمال التطعيم، لافتاً إلى أن أعمال التطعيم باللقاح تجرى يومياً من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة ٩ مساءاً ولمدة ١٢ ساعة، وذلك بمقر أمانة الحزب بمنطقة سيتى بمدينة سوهاج، وفى مراكز التطعيم باللقاح التى تخضع لإشراف الحزب، وعددها 32 مركزاً على مستوى المحافظة.