«ارتكب 5 وقائع»..القبض على عاطل لاتهامه بسرقة المساكن في العجوزة

/661194/ارتكب-5-وقائعالقبض-على-عاطل-لاتهامه-بسرقة-المساكن-في-العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، في إلقاء القبض على مسجل خطر، لاتهامه بسرقة المساكن، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة المختصة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مسجل خطر لاتهامه بسرقة المساكن بالقليوبية

كسر الكالون

وأشارت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخص «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، بارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الكالون»، متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

5 وقائع سرقة

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم القبض عليه، وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر اليوم سحبت الجهات المعنية 3039 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 3468 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، ورفع عدد 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية مكبرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

مزايا الملصق الإلكتروني

وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها «سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة».

يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها «الحارة المرورية»مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

الملصق الإلكتروني

وأكدت وزارة الداخلية، أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.