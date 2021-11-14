/661195/عمرو-يونس الهيئة-البرلمانية-المشكلة-من-أعضاء-التنسيقية-بمجلسي-النواب-والشيوخ-أحد-الأعمدة-الأساسية-للكيان

قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية في مجلسي الشيوخ والنواب، إنه كله فخر ان يقف اليوم في هذه اللحظة الفارقة من تطور التنسيقية ليعبر عن أبهى صور التمكين السياسي الحقيقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليعبر عن صوت تكتل سياسي تشريعي شاب من أعضاء التنسيقية ، أصوات تشريعية مخلصة مهما اختلفت ايدلوجياتهم فهم يتفقون على الهدف والرؤى واعلاء مصلحة الوطن .

دوت الخليج

وأضاف النائب عمرو يونس خلال كلمة له فى مؤتمر إعلان استراتيجية عمل التنسيقية 2022، أن الهيئة البرلمانية المشكلة من أعضاء التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتنسيقية في ممارسة العمل العام، عارضا ملخص لما أنجزته الهيئة البرلمانية للتنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ.

عمرو يونس: الهيئة البرلمانية المشكلة من أعضاء التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ أحد الأعمدة الأساسية للكيان

وتابع :"ومن منطلق استمرار الكيان في مواكبة التطور و دعما لاستمرار تقديم القوة في النجاح في العمل السياسي نعلم اليوم استراتيجية جديدة للهيئة البرلمانية للتنسيقية للعمل داخل مجلسي النواب والشيوخ، تقوم الاستراتيجية الجديدة على ضم هيئتي مكتبي مجلسي النواب و الشيوخ لتكون هيئة برلمانية صلبة موحدة تحت القبة قبة البرلمان تمد يد العون للدولة المصرية بفكر واطروحات الشباب السياسي، هيئة برلمانية تشريعية فتية مؤهلة لتعظيم الرؤى وتكثيف الجهود ، من خلال نقل الخبرات وتبادل الاراء فيما يتعلق بالتشريعات المطروحة والمقترحة وتعديلاتها في كافة المجالات".

ولفت النائب عمرو يونس الى أنه تصميم وتيرة عمل لهذه الهيئة حيث يتم التنسيق بين أعضائها في العمل النيابي بكل مسئولياته من تشريع و رقابة و خدمات و مراجعة استشارية و تقديم الرأي في القضايا الوطنية من خلال كل الاعضاء في المجلسين من أعضاء التنسيقية، مشيرا الى أنه يتم ذلك من خلال اجتماعات يومية وأسبوعية وشهرية للتنسيق في كل تفصيله وكل تحرك.

وأوضح أن الهيئة تتشكل من أعضاء التنسيقية من النواب في مجلسي الشيوخ والنواب ومجموعة من الباحثين والمعاونيين الإداريين وهما بمثابة المكتب الفني للهيئة بجانب خبراء متخصصين في المجالات المختلفة يتم الاستعانة بهم وقت الحاجة، لافتا الى أن الهيئة البرلمانية في الاستراتيجية الجديدة تم تصميم وتيرة عملها كي تجعل عملنا تحت القبة أكثر تأثيرا وفاعلية لخدمة قضايا الوطن التي طالما جمعتنا ووحدتنا لخدمته.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإعلان تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة،يناقش الصالون الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعقد في نفس الفاعلية نسخة جديدة من صالونها السياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية تحت عنوان "من جائحة كورونا إلي الأزمة الاقتصادية..العالم إلي أين؟ . يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين فى المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية فى اختيار الموضوعات بدون قيود. وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات. وتعد "السياسات العامة" واحدًا من المنتديات التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التى اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التى من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.