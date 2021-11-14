رامي جلال: نرحب بجميع الاقلام والآراء في موقع التنسيقية..وليست لدينا خطوطًا حمراء

/661196/رامي-جلال-نرحب-بجميع-الاقلام-والآراء-في-موقع-التنسيقيةوليست-لدينا-خطوطا-حمراء

قال رامي جلال مسوؤل الموقع الإلكتروني بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، إنه ليست لدينا اشتراطات سابقة ونحاول أن نتكامل لتصبح الصورة منضبطة وواضحة في المستقبل، مشيرا إلى أن من يحاولون الوقوف في المنطقة الرمادية يتناسون ان اللون الزمادي له ٩ درجات ونحن نتعامل بكل شفافية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفي للتنسيقية استراتيجية تنسيقية شباب الاحزاب الجديدة وأضاف خلال كلمته في إعلان استراتيجية التنسيقية 2022, اننا ندعو الجميع لاثراء التجربة ونرحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات والأطياف، ونرحب بجميع الآراء وليس لدينا خطوط حمراء وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الوطن. وأعلن عضو مجلس الشيوخ، اطلاق الموقع الالكتروني للتنسيقية موضحا أنه متخصص فى مقالات الرأي من كحلقة وصل بين القارئ وصناع القرار “مضيفا “نؤمن بفكرة التعدد وبنيت الحياة على التنوع ونتكامل لتصبح الصورة منظبطة ومتكاملة، مؤكدا ان التنسيقية نخبة جديدة وتجمع جديد لعدد من الكفاءات الجديدة تشكل فى مقالات الرأي الطرف الشعبوي والطرف النخبوي، ونرحب بكل التوجهات والتيارت المختلفة.

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