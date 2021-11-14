/661199/لجلسة-17-نوفمبر-تأجيل-دعوى-بطلان-قرار-وقف-انتخابات-نادي-الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، النظر في الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها، بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل الحكم في دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك

إدارة نادي الزمالك

وأختصم هريدي في دعواه التي حملت رقم 1623 لسنة 76 قضائية، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر المقبل، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانون للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.

الدعوى اللجنة الأولمبية

والجدير بالذكر أن الدعوى اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ اكثر من 20 يومًا، ولم تبد أي تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي دعاه إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادي، وأستكمل هريدي أنه فوجئ بعد ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استنادًا إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتي طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات.

بطلان قرار إلغاء الانتخابات

وأكد هريدي على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استنادا إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، لافتًا إلى أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشرا على عدم الرغبة في إجراء الانتخابات.

وأختتمت الدعوى بالسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بعد فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.